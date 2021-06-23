Массовая драка мигрантов с фанатами произошла в Москве

российской столице произошла массовая драка, участниками которой стали футбольные фанаты и мигранты. По словам очевидцев, участники конфликта имели при себе ножи и пистолеты, были слышны выстрелы.

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Уточняется, что драка случилась 22 июня на улице Ельнинской в Москве. О ней в отдел полиции сообщили местные жители, которые думали, что происходящее - это конфликт скинхедов и гостей с юга. Когда к месту ЧП приехали стражи порядка, оказалось, что дело в другом и конфликт был между футбольными болельщиками и мигрантами.

Очевидцы ситуации отметили, что дело дошло до поножовщины, также была слышна стрельба, сообщает «Царьград».

В процессе разбирательства установили, что все началось со словесной перебранки, перетекшей в рукоприкладство.

Как пояснили изданию источники в правоохранительных структурах, четверо участников события были арестованы и доставлены в отделение полиции, каждому из них не более 21 года. Двоим виновникам драки – по 17 лет, им потребовалась помощь медиков. Других участников драки в настоящее время устанавливают.

Кроме этого, известно, что молодые люди из числа футбольных фанатов напали на мигрантов в пешеходном переходе.