По его словам, высокие температурные режимы могут приводить к определенным сбоям в энергосистеме. Так и в данном случае, экстремальная жара в Северной столице стала причиной проблем с движением подземного транспорта.

Однако, как подчеркнул Поляков, на сегодняшний день можно сказать, что в данной ситуации максимально оперативно было организовано необходимое транспортное сообщение. В первую очередь ставилась цель дать пассажирам возможность добраться до точек назначения.