«Сначала разворачивали поезда на «Удельной» и было оперативно организовано информирование и вывоз людей со станции метро «Удельная» трамваями (интервальность где-то одна минута). На втором этапе запустили поезда до станции метро «Проспект Просвещения». К этому моменту было уже организовано бесплатное сообщение автобусами от метро «Проспект Просвещения» до «Парнаса». И сейчас уже полностью восстановлено движение поездов до станции «Парнас». Транспортная система работает в штатном режиме», - объяснил Поляков.
«Мы, естественно, проведем разбор сложившейся ситуации с точки зрения оперативности информирования и с точки зрения оперативности организации доставки пассажиров. Из любого инцидента комитет по транспорту всегда делает выводы», - обозначил председатель комитета.
«И это дополнительное транспортное сообщение было организовано бесплатно», - добавил он.