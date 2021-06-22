Здание МВД вспыхнуло в центре Москвы

На месте работает несколько пожарных расчётов, они прибыли после того, как сработала автоматическая система пожаротушения. Пламя удалось локализовать, пишут СМИ.

Утром во вторник пожар на складе в Рузе (Подмосковье), где изготавливают плёнку и прочие пластиковые изделия, был локализован на площади восемь тысяч квадратных метров. Известно, что к тушению привлекали авиацию.