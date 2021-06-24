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Склад загорелся на юге Москвы

Вечерняя Москваиещё 7
40 минут назад
Складское помещение загорелось на юге столицы. Об этом в среду, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Склад загорелся на юге Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице Промышленная, 11а.
— Идет густой черный дым. Огонь распространяется по 2 этажу трехэтажного здания. Слышны хлопки, — отметил собеседник издания.
Уточняется, что к месту происшествия запросили порядка 30 пожарных расчетов. Пожару присвоена вторая степень опасности.
Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняется.
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