Склад загорелся на юге Москвы

Складское помещение загорелось на юге столицы. Об этом в среду, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице Промышленная, 11а.
— Идет густой черный дым. Огонь распространяется по 2 этажу трехэтажного здания. Слышны хлопки, — отметил собеседник издания.
Уточняется, что к месту происшествия запросили порядка 30 пожарных расчетов. Пожару присвоена вторая степень опасности.
Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняется.