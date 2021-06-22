Сотни человек эвакуировали из метро Петербурга

В связи с аварией в тоннеле петербургского метро, с двух станций подземки эвакуировали больше 200 человек. Об этом рассказали в местном комитете по транспорту, передаёт РИА Новости.

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134 человека вывели со станции «Проспект Просвещения», ещё 118 человек — со станции «Парнас» . Сейчас эвакуация завершена.

Никто не пострадал, — подчеркнули в ведомстве.

Причиной проведения эвакуации стал сбой движения поездов по второй (синей) ветке подземки. По данным ТАСС, в тоннеле останавливался поезд с людьми. Людей выводили через вагон, расположенный ближе всего к станции «Проспект Просвещения».