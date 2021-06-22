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Сотни человек эвакуировали из метро Петербурга

News.ru
18 минут назад
В связи с аварией в тоннеле петербургского метро, с двух станций подземки эвакуировали больше 200 человек. Об этом рассказали в местном комитете по транспорту, передаёт РИА Новости.
Сотни человек эвакуировали из метро Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
134 человека вывели со станции «Проспект Просвещения», ещё 118 человек — со станции «Парнас». Сейчас эвакуация завершена.
Никто не пострадал, — подчеркнули в ведомстве.
Причиной проведения эвакуации стал сбой движения поездов по второй (синей) ветке подземки. По данным ТАСС, в тоннеле останавливался поезд с людьми. Людей выводили через вагон, расположенный ближе всего к станции «Проспект Просвещения».
Сбой произошёл из-за пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции «Парнас». В результате были закрыты станции «Удельная», «Озерки» и «Проспект Просвещения». Властям пришлось направить к ним бесплатный наземный общественный транспорт.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что московские власти в борьбе с коронавирусом могут пойти на закрытие метро. По его мнению, мэр Москвы Сергей Собянин может применить «китайскую модель», когда людям было запрещено выходить на улицу.
Происшествия,Владимир Болибок,Сергей Собянин,РПР-Парнас,Правительство Москвы,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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