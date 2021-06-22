Сотни человек эвакуировали из метро Петербурга

В связи с аварией в тоннеле петербургского метро, с двух станций подземки эвакуировали больше 200 человек. Об этом рассказали в местном комитете по транспорту, передаёт РИА Новости.
134 человека вывели со станции «Проспект Просвещения», ещё 118 человек — со станции «Парнас»
. Сейчас эвакуация завершена.
Никто не пострадал, — подчеркнули в ведомстве.
Причиной проведения эвакуации стал сбой движения поездов по второй (синей) ветке подземки. По данным ТАСС, в тоннеле останавливался поезд с людьми. Людей выводили через вагон, расположенный ближе всего к станции «Проспект Просвещения».
Сбой произошёл из-за пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции «Парнас». В результате были закрыты станции «Удельная», «Озерки» и «Проспект Просвещения». Властям пришлось направить к ним бесплатный наземный общественный транспорт.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок
предположил, что московские власти
в борьбе с коронавирусом могут пойти на закрытие метро. По его мнению, мэр Москвы Сергей Собянин
может применить «китайскую модель», когда людям было запрещено выходить на улицу.