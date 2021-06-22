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Опубликовано видео взрыва бензовоза на трассе в Италии

Юрий Столбов
46 минут назад
Бензовоз взорвался на трассе в Италии. По предварительным данным, жертвами ЧП стали два человека. Видео произошедшего появилось в Twitter.
Горящий большегруз сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что движение на дороге остановлено. Бензовоз объят пламенем и клубами черного дыма. Все подробности происшествия уточняются.
Происшествия,Видео,Италия,
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