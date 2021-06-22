Продавцов справок о вакцинации поймали в Москве

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила о задержании трех мужчин за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, передает во вторник РИА «Новости».

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Справки стоили 4-5 тысячи рублей в зависимости от срока изготовления.

Мужчину, который доставил заказчику поддельный сертификат о вакцинации, полицейские задержали около одного из домов на Мичуринском проспекте. Он оказался курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров.

Затем правоохранители нашли 19-летнего мужчину, который продавал эти справки, передавая курьерам в запечатанных пакетах.

Позднее задержали и 23-летнего изготовителя поддельных сертификатов. Выяснилось, что тот собственноручно заполнял пустые бланки и проставлял на них печати и штампы различных медучреждений.

Кроме того, в офисе на Электродной улице полицейские нашли и изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации, более 60 печатей медицинских организаций и штампы с названиями вакцины.