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В Москве задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации

Парламентская газетаиещё 12
1 час назад
Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила о задержании трех мужчин за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, передает во вторник РИА «Новости».
Продавцов справок о вакцинации поймали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Справки стоили 4-5 тысячи рублей в зависимости от срока изготовления.
Мужчину, который доставил заказчику поддельный сертификат о вакцинации, полицейские задержали около одного из домов на Мичуринском проспекте. Он оказался курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров.
Затем правоохранители нашли 19-летнего мужчину, который продавал эти справки, передавая курьерам в запечатанных пакетах.
Позднее задержали и 23-летнего изготовителя поддельных сертификатов. Выяснилось, что тот собственноручно заполнял пустые бланки и проставлял на них печати и штампы различных медучреждений.
Кроме того, в офисе на Электродной улице полицейские нашли и изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации, более 60 печатей медицинских организаций и штампы с названиями вакцины.
Против троих мужчин возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов. В настоящее время разыскиваются соучастники и организаторы нелегальной продажи поддельных сертификатов.
В пятницу сообщалось, что московская полиция возбудила 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавируса, поддельных сертификатов о вакцинации и мошенничестве.
Происшествия,Ирина Волк,МВД,РИА Новости,Москва,
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