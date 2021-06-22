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Опубликовано видео нападения петербуржца на бывшую жену

Юрий Столбов
1 час назад
Жители одного из домов на Хасанской улице в Красногвардейском районе Петербурга пожаловались в соцсетях на бездействие полиции 22 июня.
Невменяемый мужчина чуть не убил свою бывшую жену. Он избивал ее дома, а потом вышел в общий коридор и начал швырять девушку об стены и пол. Видео произошедшего появилось в соцсетях.
Происшествия,Конфликты,Криминал,Видео,Санкт-Петербург,
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