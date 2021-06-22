Похитителям алмазов у "Алросы" вынесли приговор

"Сотрудница филиала акционерной компании "Алроса" "ЕСО "Алроса" Елена Канунникова, гражданин Грузии Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, Евгений Богомолов и Сергей Свиридов в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ч. 5 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот природных драгоценных камней") и ч. 5 ст 33. ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Пособничество в совершении сделки, связанной с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством РФ"). Cуд приговорил Канунникову к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Богомолов и Гординский осуждены на шесть лет лишения свободы каждый, Табидзе - на семь лет, Свиридова - на четыре года лишения свободы. Все они будут отбывать наказания в исправительных колониях общего режима", - сообщили в Генпрокуратуре.
"Следователи СК в том числе при помощи проведенных экспертиз установили, что своими противоправными действиями осужденные причинили ущерб акционерной компании "Алроса" на сумму свыше 700 млн рублей. Также в ходе следствия удалось обнаружить и изъять 480 алмазов общей массой около 2 000 карат. Также изъяты и арестованы денежные средства в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 млн рублей", - сообщили в СК.