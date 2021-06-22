Похитителям алмазов у "Алросы" вынесли приговор

Участники группы были задержаны с поличным при попытке хищения в июне 2019 года очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей. По данным следствия, организатором группы являлась Канунникова, которая распределяла преступные роли между соучастниками. Будучи сотрудником компании "Алроса", она похищала алмазы, при этом Богомолов оказывал ей помощь в подмене похищенных высококачественных камней алмазами более низкого качества. Затем женщина определяла на черном рынке стоимость похищенных камней и передавала их Табидзе, который отдавал их Гординскому для последующего сбыта при помощи Свиридова.