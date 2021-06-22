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Опубликовано видео последствий ДТП на юго-востоке Москвы

Юрий Столбов
1 час назад
На юго-востоке Москвы на Поречной улице произошло ДТП. Там столкнулись две машины, в результате одна из них перевернулась.
Видео произошедшего опубликовал телеканал "Москва 24".
О пострадавших и причинах происшествия не сообщается.
Происшествия,Новости Москвы,Видео,Москва24,
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