Рейв-вечеринку во Франции разогнали слезоточивым газом

Полиция французского городе Редон в регионе Бретань вновь применила слезоточивый газ, чтобы разогнать рейв-вечеринку. Незаконное празднование продолжается с 18 июня — в первый раз правоохранители попытались его прекратить днем 19 июня.

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Об этом сообщает сайт 360tv.ru. Операция по разгону незаконной вечеринки стартовала в субботу в 17:00. Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся. Однако гости вечеринки отказались так просто сдаваться: они начали бросать в полицейских пиротехнику, коктейли Молотова и тяжелые шары для игры в петанк.

Столкновения между нарушителями и правоохранителями продолжались более семи часов. За это время пострадали пять жандармов и один гость вечеринки — он потерял руку. Префектура Бретани и Иль и Вилен призвала людей спокойно разойтись, а других жителей временно отказаться от визитов в этот район.