В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Полиция Франции применила слезоточивый газ для разгона вечеринки

Газета.Ru
1 час назад
Полиция французского городе Редон в регионе Бретань вновь применила слезоточивый газ, чтобы разогнать рейв-вечеринку. Незаконное празднование продолжается с 18 июня — в первый раз правоохранители попытались его прекратить днем 19 июня.
Рейв-вечеринку во Франции разогнали слезоточивым газом
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает сайт 360tv.ru. Операция по разгону незаконной вечеринки стартовала в субботу в 17:00. Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся. Однако гости вечеринки отказались так просто сдаваться: они начали бросать в полицейских пиротехнику, коктейли Молотова и тяжелые шары для игры в петанк.
Столкновения между нарушителями и правоохранителями продолжались более семи часов. За это время пострадали пять жандармов и один гость вечеринки — он потерял руку. Префектура Бретани и Иль и Вилен призвала людей спокойно разойтись, а других жителей временно отказаться от визитов в этот район.
По данным канала, рейв организовали в память о жителе Нанта Стиве Майа Канисо. Мужчина пропал после фестиваля музыки 21 июня 2019, когда правоохранители разгоняли толпы на набережной Луары. Планировалось, что вечеринка продлится с 18 по 22 июня.
Происшествия,Бретань,Франция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители