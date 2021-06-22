Пилота Ан-2 приговорили к 4 годам колонии в Якутии

"Пилот самолета Ан-2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц"). Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
"Доказано, что он не учел наличие восходящих и нисходящих воздушных потоков в горной местности и неверно рассчитал безопасную высоту полета. В результате авиапроисшествия двое пассажиров погибли, еще трое граждан получили различные травмы", - уточнили в ведомстве.