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Акционисту Крисевичу предъявили обвинение в хулиганстве за стрельбу на Красной площади

ТАССиещё 3
37 минут назад
Следователи официально предъявили обвинение в хулиганстве художнику-акционисту Павлу Крисевичу за стрельбу на Красной площади. Как сообщил ТАСС его адвокат Мансур Гильманов, вину акционист не признает.
Крисевичу предъявили обвинение за стрельбу на Красной площади
Фото: InstagramInstagram
"Крисевич имеет статус обвиняемого по уголовному делу о хулиганстве на Красной площади. <...> Вину он, конечно, не признает", - сказал защитник. Он добавил, что уже обжаловал решение заключить Крисевича под стражу, которое принял Таганский суд Москвы 13 июня.
Таганский суд Москвы арестовал Крисевича до 11 августа за стрельбу на Красной площади. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Крисевич дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.
Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие.
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