ЕСПЧ присудил €1,8 млн истцам по делу о военной операции в Чечне

Список истцов насчитывает 126 фамилий, 71 из них была присуждена денежная компенсация. Общая сумма назначенных судом компенсаций морального ущерба превышает 1,8 млн, большинству также присуждены компенсации судебных издержек от 500 до 13,2 тыс.

По итогам разбирательств были выявлены многочисленные нарушения статей Европейской конвенции по правам человека, в частности 14-й (запрещение дискриминации), 2-й (право на жизнь), 3-й (запрещение пыток), 8-й (право на уважение частной и семейной жизни), 13-й (право на эффективное средство правовой защиты), а также 1-й статьи дополнительного протокола от 1952 года (защита собственности). Кроме того, ЕСПЧ заявил о нарушении государством 38-й статьи (о порядке рассмотрения дела).