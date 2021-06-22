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Появилось видео пожара на складе с пленкой в подмосковной Рузе

Александр Кузьмин
1 час назад
В посёлке Тучково в Рузском городском округе на западе Московской области произошёл пожар на складе с плёнкой. Видео публикует telegram-канал “Москва 24”.
По сообщения пресс-службы регионального главка МЧС, площадь пожара составляет более 2-х тысяч квадратных метров. Горение происходит на кирпичном заводе по адресу Технологический проезд, дом 6. На месте работают оперативные службы.
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