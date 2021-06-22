Молодой человек во время поездки на катере упал за борт. Инцидент произошёл во время празднования выпускного в Санкт-Петербурге. Видео, снятое очевидцами, опубликовано в telegram-канале “360”.
На кадрах можно увидеть, как несколько молодых людей во время прохода под мостом решили потрогать его балки. Один из друзей пошёл дальше и повис на одной из балок моста. Сделать ему это удалось всего на несколько секунд, после чего он рухнул в воду.
В итоге корабль поплыл далее, а пассажир остался в воде. Дальнейшая информация о пострадавшем неизвестна.