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Упавший в воду под мостом молодой человек попал на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Молодой человек во время поездки на катере упал за борт. Инцидент произошёл во время празднования выпускного в Санкт-Петербурге. Видео, снятое очевидцами, опубликовано в telegram-канале “360”.
На кадрах можно увидеть, как несколько молодых людей во время прохода под мостом решили потрогать его балки. Один из друзей пошёл дальше и повис на одной из балок моста. Сделать ему это удалось всего на несколько секунд, после чего он рухнул в воду.
В итоге корабль поплыл далее, а пассажир остался в воде. Дальнейшая информация о пострадавшем неизвестна.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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