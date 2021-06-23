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В Ялте при наводнении пострадали 55 человек

Lenta.ruиещё 2
41 минуту назад
В Ялте при наводнении пострадали 55 человек, число пострадавших от стихии увеличилось на одного человека. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Ее слова приводит РИА Новости.
В Ялте при наводнении пострадали 55 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Зарегистрированы уже 55 человек, 48 — с легкими повреждениями, им оказана амбулаторная помощь, 6 — госпитализированы, 2 — уже выписаны», — сказала Павленко и добавила, что без вести пропавшей числится одна женщина, но спасатели продолжают поиски.
18 июня стало известно, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили въезд в город. В Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зону подтопления попало более 300 домов. Около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.
Происшествия,Наводнение,РИА Новости,
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