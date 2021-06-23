В Ялте при наводнении пострадали 55 человек

«Зарегистрированы уже 55 человек, 48 — с легкими повреждениями, им оказана амбулаторная помощь, 6 — госпитализированы, 2 — уже выписаны», — сказала Павленко и добавила, что без вести пропавшей числится одна женщина, но спасатели продолжают поиски.
18 июня стало известно, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили въезд в город. В Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зону подтопления попало более 300 домов. Около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.