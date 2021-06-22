В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Чаде задержали группу российских туристов

Газета.Ruиещё 2
33 минуты назад
В Чаде задержали группу российских туристов, в составе которой администратор новосибирского паблика "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте" Виталий Полищук и известный видеоблогер Алексей Камерзанов. Об этом сообщили в паблике.
Российских туристов задержали в Чаде
Фото: ReutersReuters
Уточняется, что путешественники поехали в Африку в рамках экспедиции "Мир наш".
Видео дня
19 мая ее участники приехали в столицу Камеруна Яунде, где пересели на внедорожники и отправились в Чад, где 25 мая и встретилась с местным гидом. В столице страны, городе Нджамена, к этим туристам присоединились еще пять человек, в том числе жительница Литвы.
28 мая группа начала свое трехнедельное путешествие по северу Чада, их маршрут был заранее согласован с местным МВД.
Преодолев примерно 80% маршрута, путешественники остановились на ночевку в городе Файя-Ларжо (Faye-Largeau).
"В 5.30 во вторник 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками, в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок", - говорится в сообщении.
В отделе полиции их вещи полностью досмотрели и конфисковали все средства связи, телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы. Также у туристов отобрали паспорта.
Как сообщается в паблике АСТ-54, команда на своих внедорожниках в сопровождении двух военных автомобилей приехали к дому местного губернатора, а через пару часов силовики сообщили им , что их машины будут конфискованы, а их на самолете отправляют в Нджамену. На военном самолете иностранцев доставили в столицу Чада. По прилету задержанных встретило "военное руководство".
"Единственное, что мы смогли услышать от одного русскоговорящего генерала - то, что зона от Файя Ларжо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда, это не проясняло изъятие наших документов и техники", - написали путешественники.
В дальнейшем их отвезли в гостиницу за счет ведомства. На следующий день утром туристы обратились в российское и французское посольства (в группе гражданка ЕС).
"Пока уже шесть дней никаких официальных новостей нет. Мы также сидим в отеле, без документов, без телефонов и без понимания того, что же с нами случилось и каковы перспективы", - рассказал Камерзанов на своей странице "ВКонтакте".
Происшествия,МВД,ЕС,Нджамена,Чад,Камерун,Яунде,Литва,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители