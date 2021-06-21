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СМИ: Скончался водитель грузовика, вылетевшего на тротуар в центре Москвы

Вечерняя Москва
46 минут назад
Скончался водитель, который не справился с управлением грузовиком и выехал на нем на тротуар в центре столицы. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает РЕН ТВ.
Водитель грузовика скончался после ДТП в Москве
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. Фура вылетела на тротуар, задела билборд, а затем врезалась в ограждение подземного перехода.
Предположительно, водителю грузовика стало плохо за рулем. Погибшему Рафаилу Файзиеву было 60 лет, отмечает телеканал.
Из-за аварии движение по внешней стороне Садового кольца затруднено.
Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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