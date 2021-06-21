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Опубликовано видео пожара в военной академии в Москве

Юрий Столбов
21 июня 2021
В здании Военной академии имени М. В. Фрунзе в Хамовниках произошел пожар. По предварительной информации, загорелась столовая. Видео с места происшествия опубликовал телеканал "Москва 24".
В МЧС рассказали, что возгорание началось в одном из кабинетов на третьем этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
В настоящее время пожар ликвидирован.
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