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Опубликовано видео ДТП с участием байкера в Петербурге

Юрий Столбов
52 минуты назад
Утром в понедельник, 21 июня, в Калининском районе произошла авария. Как телеканалу «Санкт-Петербург» стало известно из соцсетей, участником ДТП на Арсенальной набережной стал байкер.
На видео видно , что мужчина наехал на дорожную разметку, мотоцикл занесло и байкер полетел на асфальт. Попутная машина успела сместиться вправо и жесткого столкновения удалось избежать.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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