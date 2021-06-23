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Многодетному россиянину вынесли приговор за изнасилование дочерей

Lenta.ruиещё 2
22 минуты назад
В Уфе суд вынес приговор многодетному местному жителю Рашиду Гарифуллину, которого дочери обвинили в изнасиловании, но затем отказались от своих слов. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Многодетному отцу в Уфе вынесли приговор за изнасилование дочерей
Фото: Telegram-канал Life ShotTelegram-канал Life Shot
Мужчину осудили на пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
По версии следствия, супруга обвиняемого вызвала полицию после того, как он бросился с ножом на свою 19-летнюю дочь. Прибывшему участковому девушка заявила о том, что ее изнасиловал собственный отец. Более того, он лишил девственности младшую 15-летнюю дочь и в течение полугода имел с ней интимную связь. Со слов старшей девочки, отец также угрожал ей убийством, если это станет кому-то известно.
После услышанного мать написала на своего супруга заявление в полицию. Женщине всегда казалось странным, что муж остается спать в комнате с дочерьми. Однако отец утверждал, что имеет право ночевать со своими детьми.
Гарифуллина взяли под стражу, позже он сам признался в интимной связи с младшей несовершеннолетней дочерью. Однако экспертиза подтвердила девственность девочки. Спустя некоторое время сестры заявили следствию, что выдумали историю с изнасилованиями. А жена Гарифуллина заявила, что из ее мужа «выбили нужные» показания.
У супругов четверо дочерей, одна из них имеет инвалидность. Также глава семьи нетрудоспособен из-за потери руки. Семья живет на их пособия по инвалидности.
Происшествия,ФСИН,Уфа,
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