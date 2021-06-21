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Насильника вычислили в Москве по потерянному паспорту

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
33 минуты назад
Напавший на девушку в Москве насильник уронил паспорт и убежал, жертве удалось от него отбиться, а подозреваемого нашли по этому документу, сообщил источник в правоохранительных органах.
Насильника вычислили по потерянному паспорту в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Заявление в полицию от девушки поступило утром в воскресенье, мужчина напал на нее в районе Ховрино на Зеленоградской улице, пояснил собеседник РИА «Новости».
Он повалил девушку, начал душить, порвал одежду и попытался овладеть ею, но девушке удалось отбиться, «завершить свое преступное деяние не смог».
«Во время борьбы насильник выронил свой паспорт, благодаря чему его нашли в тот же день: в районе 23 часов он был задержан неподалеку от места жительства», – сказал источник.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на изнасилование.
9 июня возле нацпарка «Лосиный остров» две студентки были по очереди изнасилованы мужчиной, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Позже насильник попытался изнасиловать другую девушку, но вскоре был задержан.
Происшествия,МВД,РИА Новости,Москва,
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