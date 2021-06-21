Возгорание зафиксировали в корпусе, который расположен на проезде Девичьего поля, 4. По данным источника «ВМ», пожару присвоили первый ранг сложности.

На место уже прибыли спасатели. Вместе с тем военные начали тушить огонь еще до приезда служб, в административном здании столичной военной академии им. Фрунзе