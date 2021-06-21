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Пожар произошел в здании военной академии имени Фрунзе на Плющихе

Вечерняя Москва
30 минут назад
В Москве пожар в административном здании столичной военной академии им. Фрунзе на Плющихе. Возгорание началось на втором этаже. Об этом в понедельник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Возгорание зафиксировали в корпусе, который расположен на проезде Девичьего поля, 4. По данным источника «ВМ», пожару присвоили первый ранг сложности.
На место уже прибыли спасатели. Вместе с тем военные начали тушить огонь еще до приезда служб, в административном здании столичной военной академии им. Фрунзе
Происшествия,Видео,Москва,Фрунзе,
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