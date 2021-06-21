В Тихом океане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в понедельник в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 972 км к северо-востоку от города Фангареи (с населением около 50,9 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 27 км.