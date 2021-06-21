В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Захватившего детей в заложники в Петербурге признали вменяемым

Деловая газета "Взгляд"
35 минут назад
Обвиняемый в захвате в заложники шестерых детей в Петербурге в конце 2020 года мужчина признан вменяемым, он не нуждается в лечении, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Установлено, что мужчина не страдает заболеваниями, из-за которых он не мог отдавать себе отчет в своих действиях, и не нуждается в принудительном лечении. Во время инцидента он был просто пьян», – пояснил собеседник ТАСС.
По этим данным, захват детей в квартире произошел из-за конфликта мужчины с супругой. Мужчина заявил следователям, что забыл некоторые обстоятельства инцидента.
Напомним, вооруженный мужчина в ноябре 2020 года захватил в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга, он угрожал им.
Через несколько часов переговоров его уговорили сдаться и отпустить детей, подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. В прокуратуре Петербурга в понедельник сообщили, что в отношении подозреваемого утверждено обвинительное заключение. Его обвинили в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и в угрозе убийством.
Происшествия,Видео,ФСИН,МВД,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители