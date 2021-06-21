Рейс Москва — Екатеринбург отложили из-за поломки самолёта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт должен был вылететь из аэропорта Домодедово ещё в воскресенье, 20 июня, в 20:20. После посадки на борт пассажиры два часа провели в салоне. Затем им сообщили о поломке, вывели из самолёта и отправили в зал ожидания.

Проблемы с двигателем оказались серьёзные, и в авиакомпании решили предоставить пассажирам резервное воздушное судно. Однако из-за загруженности аэропорта Домодедово в столицу Урала оно прибудет лишь ночью.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово , рейс U6-263 сможет вылететь из столицы в 20:20 мск и прибудет в Екатеринбург в 00:35 по местному времени.

Отмечается, что на время ожидания вылета пассажиры были обеспечены горячим питанием и напитками.