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Рейс Москва — Екатеринбург отложили на сутки из-за поломки самолёта

News.ru
52 минуты назад
В Москве на сутки задержали вылет рейса до Екатеринбурга авиакомпании «Уральские авиалинии». «КП-Екатеринбург» сообщает со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, что у пилотов воздушного судна возникли сложности с запуском двигателя.
Рейс Москва — Екатеринбург отложили из-за поломки самолёта
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолёт должен был вылететь из аэропорта Домодедово ещё в воскресенье, 20 июня, в 20:20. После посадки на борт пассажиры два часа провели в салоне. Затем им сообщили о поломке, вывели из самолёта и отправили в зал ожидания.
Проблемы с двигателем оказались серьёзные, и в авиакомпании решили предоставить пассажирам резервное воздушное судно. Однако из-за загруженности аэропорта Домодедово в столицу Урала оно прибудет лишь ночью.
Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс U6-263 сможет вылететь из столицы в 20:20 мск и прибудет в Екатеринбург в 00:35 по местному времени.
Отмечается, что на время ожидания вылета пассажиры были обеспечены горячим питанием и напитками.
Ранее в Уфе совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Северный ветер», летевший из Челябинска в Симферополь. Причиной стала неисправность бортового компьютера. На борту лайнера находились 188 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, без объявления сигнала тревоги. Никто из пассажиров не пострадал.
Происшествия,Уральские авиалинии,Аэропорт Домодедово,Аэропорт Кольцово,Москва,Екатеринбург,
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