ФСБ рассекретила материалы о преступлениях фашистов

В числе рассекреченных документов оказался доклад начальника управления НКВД по Ростовской области о действиях немецко-фашистских войск в регионе. В одной только городской тюрьме в день освобождения Ростова-на-Дону, 14 февраля 1943 года, было обнаружено более тысячи трупов расстрелянных и замученных граждан, в том числе 55 детей и подростков и 122 женщин.