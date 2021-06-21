"Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы", - написала Павленко.
Она отметила, что большинство жителей - в первую очередь дети и старики - эвакуированы, "но некоторые еще пытаются спасти свои дома".
Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту.