Задержанный в Германии за шпионаж россиянин оказался учёным

Задержанный в Германии россиянин Ильнур Нагаев работал на кафедре машиностроения в университете города Аугсбург. Об этом сообщила член Общественной палаты (ОП) России Мария Бутина. Её слова приводит «Интерфакс».

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Она отметила, что в настоящее время важна любая информация о Нагаеве, особенно сведения о друзьях, коллегах и родственниках.

Мы следим за развитием ситуации и со своей стороны сделаем всё необходимое, — заявила Бутина.

Учебное заведение уже удалило страницу с данными о Нагаеве.