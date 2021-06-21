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Задержанный в Германии за шпионаж россиянин оказался учёным

News.ruиещё 4
32 минуты назад
Задержанный в Германии россиянин Ильнур Нагаев работал на кафедре машиностроения в университете города Аугсбург. Об этом сообщила член Общественной палаты (ОП) России Мария Бутина. Её слова приводит «Интерфакс».
Задержанный в Германии за шпионаж россиянин оказался учёным
Фото: ReutersReuters
Она отметила, что в настоящее время важна любая информация о Нагаеве, особенно сведения о друзьях, коллегах и родственниках.
Мы следим за развитием ситуации и со своей стороны сделаем всё необходимое, — заявила Бутина.
Учебное заведение уже удалило страницу с данными о Нагаеве.
Ранее Генеральная прокуратура ФРГ задержала гражданина России, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ. По данным ведомства, в период между октябрём 2020-го и июнем 2021 года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы. Минимум дважды задержанный передавал сведения и получал за это вознаграждение в виде наличных денег.
Происшествия,Интерфакс,
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