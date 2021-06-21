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Обнародовано видео задержания замминистра в Саратовской области

Алевтина Жаркова
1 час назад
В отношении заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России, обнародовавший видео регионального УФСБ с задержанием чиновницы.
По данным следствия, в 2019 году замминистра сельского хозяйства Саратовской области, используя свое положение и вопреки интересам службы, сокрыла факт необходимости возврата организацией субсидиарных выплат в областной бюджет в размере 1 миллиона рублей.
Помимо этого с января 2019 по декабрь 2020 года работник правительства Саратовской области совместно с сотрудниками той же сельскохозяйственной фирмы организовала предоставление в Министерство сельского хозяйства Саратовской области заведомо недостоверных сведений для получения субсидиарных выплат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, а также умолчала о фактах, в связи с которыми указанные выплаты в адрес компании должны были прекратиться.
Происшествия,Криминал,Видео,Саратовская Область,
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