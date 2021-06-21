По данным следствия, в 2019 году замминистра сельского хозяйства Саратовской области, используя свое положение и вопреки интересам службы, сокрыла факт необходимости возврата организацией субсидиарных выплат в областной бюджет в размере 1 миллиона рублей.

Помимо этого с января 2019 по декабрь 2020 года работник правительства Саратовской области совместно с сотрудниками той же сельскохозяйственной фирмы организовала предоставление в Министерство сельского хозяйства Саратовской области заведомо недостоверных сведений для получения субсидиарных выплат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, а также умолчала о фактах, в связи с которыми указанные выплаты в адрес компании должны были прекратиться.