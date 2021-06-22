Поезда остановились в тоннелях в метро Петербурга

Петербурге произошел сбой на 2 линии метро, сообщает «Фонтанка.ру».

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В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что с 18.03 мск движение по Московско-Петроградской линии осуществляется только на участке «Купчино» — «Удельная». Позже стало известно, что с 18.17 поезда ходят от «Купчино» до «Проспекта Просвещения».

Станцию «Парнас» закрыли на вход и на выход.

Отмечается, что пассажиры около часа заблокированы в вагонах на перегоне между «Парнасом» и «Проспектом Просвещения» и не могут попасть домой.

По словам очевидцев, поезда остановились якобы по причине отсутствия электричества на перегоне.