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В петербургском метро поезда с пассажирами остановились в тоннелях

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
В Петербурге произошел сбой на 2 линии метро, сообщает «Фонтанка.ру».
Поезда остановились в тоннелях в метро Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что с 18.03 мск движение по Московско-Петроградской линии осуществляется только на участке «Купчино» — «Удельная». Позже стало известно, что с 18.17 поезда ходят от «Купчино» до «Проспекта Просвещения».
Станцию «Парнас» закрыли на вход и на выход.
Отмечается, что пассажиры около часа заблокированы в вагонах на перегоне между «Парнасом» и «Проспектом Просвещения» и не могут попасть домой.
По словам очевидцев, поезда остановились якобы по причине отсутствия электричества на перегоне.
Ранее сообщалось, что в петербургском метро приостановили движение на 4 линии из-за человека на путях. Инцидент произошел на станции «Лиговский проспект».
Происшествия,РПР-Парнас,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,
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