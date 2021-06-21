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Опубликовано видео с места столкновения автобусов с детьми на Кубани

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Туапсинском районе Краснодарского края столкнулись два автобуса с детьми. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее в своем Telegram-канале видео с места ЧП.
Как уточняется, у одного из десяти автобусов в колонне, перевозивших детей, отказали тормоза, и он врезался во впереди идущее транспортное средство. Один из автобусов загорелся.
По данным «РИА Новости», в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, среди которых восемь детей и один водитель. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Происшествия,Видео,газета "Известия",Краснодарский Край,
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