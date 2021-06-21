Как в Крыму: город в Сибири ушел под воду

Красноярске в минувшее воскресенье вечером стихия бушевала примерно в течение часа. В результате городские улицы оказались под водой, а центр лишился электричества.

Затопленным оказалось здание железнодорожного вокзала и фойе театра оперы и балета. Под угрозой разрушений — отреставрированный недавно исторический квартал Красноярска с деревянными строениями.

На размещенном в YouТube видео видно, что граждане передвигаются по пояс в воде, а автомобили затоплены до середины капота. По информации МЧС, дожди с грозами в регионе будут и сегодня, в понедельник 21 июня, сообщает bfm.ru.

При этом Ялта продолжает восстановление после тропических ливней. Городские пляжи уже полностью очистили от мусора. Но их неидеальное состояние и отсутствие итогов проверки качества морской воды не позволяют разрешить купание еще в течение минимум трех дней, сообщил вице-мэр курорта. Пляжи требуется продезинфицировать. После мощнейшего за последнее столетие наводнения на «субботники» по очистке береговых территорий вышли активисты и военные.

По словам руководителя ялтинской администрации, количество пострадавших от разгула стихии составило 40 человек. Ранее появлялись данные о 24 пострадавших. В основном, они пожаловались на легкие травмы. Один человек умер, поиски еще двоих длятся до настоящего времени. Режим ЧС продолжает действовать.