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Как в Крыму: город в Сибири ушел под воду

Мария Иванова
20 минут назад
В Красноярске в минувшее воскресенье вечером стихия бушевала примерно в течение часа. В результате городские улицы оказались под водой, а центр лишился электричества.
Затопленным оказалось здание железнодорожного вокзала и фойе театра оперы и балета. Под угрозой разрушений — отреставрированный недавно исторический квартал Красноярска с деревянными строениями.
На размещенном в YouТube видео видно, что граждане передвигаются по пояс в воде, а автомобили затоплены до середины капота. По информации МЧС, дожди с грозами в регионе будут и сегодня, в понедельник 21 июня, сообщает bfm.ru.
При этом Ялта продолжает восстановление после тропических ливней. Городские пляжи уже полностью очистили от мусора. Но их неидеальное состояние и отсутствие итогов проверки качества морской воды не позволяют разрешить купание еще в течение минимум трех дней, сообщил вице-мэр курорта. Пляжи требуется продезинфицировать. После мощнейшего за последнее столетие наводнения на «субботники» по очистке береговых территорий вышли активисты и военные.
По словам руководителя ялтинской администрации, количество пострадавших от разгула стихии составило 40 человек. Ранее появлялись данные о 24 пострадавших. В основном, они пожаловались на легкие травмы. Один человек умер, поиски еще двоих длятся до настоящего времени. Режим ЧС продолжает действовать.
Напомним, сильный циклон обрушился на Крым в четверг и привел к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На другой день ливни дошли до Ялты и привели к выходу рек из берегов, подтоплению улиц и домов. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов Крыма.
Происшествия,Видео,Business FM,Республика Крым,Красноярск,
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