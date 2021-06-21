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Появилось видео поджога ретро-автомобиля в Томске

Александр Кузьмин
1 час назад
В микрорайоне Северный Парк в Томске произошёл поджёг ретро автомобиля Opel Rekord C-Coupé 1969 года выпуска. Видео с предполагаемыми поджигателями появилось в telegram-канале “Hue”.
На кадрах можно увидеть, как 4 человека ходят вокруг парковки с ретро-автомобилями. После чего машина начинает дымиться и в итоге сгорает без возможности восстановления.
Стоит отметить, что сгоревший автомобиль был частью выставки ретро-машин, находящейся в Северном Парке с 2019 года.
Происшествия,Видео,Томск,
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