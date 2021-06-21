130 млн рублей не смогло отсудить Минобороны у Курганмашзавода

Минобороны требовало от КМЗ неустойку в размере 129,698 млн рублей за нарушение сроков поставки товара по госконтракту, заключенному в ноябре 2017 года. Согласно этому контракту, КМЗ должен был поставить продукцию на 7,4 млрд рублей до 10 ноября 2018 года, но просрочил поставку на 333 дня.

Согласно судебным материалам, просрочку на КМЗ объяснили тем, что субпоставщики не смогли своевременно получить комплектующие изделия — французскую тепловизионную камеру. «Непоставка сборочных комплектов камер в Россию вызвана тем, что в 2018 году фирма Thales LAS France SAS в сложившейся геополитической обстановке не могла подтвердить возможность поставки комплектующих изделий в РФ, но не прекращала работу по получению официального разрешения государственных органов Франции на их поставку в РФ», — указано в решении. Суд признал это обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).