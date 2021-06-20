Россиянка погибла от упавшей на нее березы

Как рассказал агентству глава пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых, российская семья с двумя детьми отдыхали на природе. При падении дерева женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. Ее дочь, предварительно, с переломом руки и иными травмами госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.