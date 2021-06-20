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Россиянка погибла от упавшей на нее березы

Lenta.ru
47 минут назад
В Свердловской области местная жительница погибла после падения на нее березы на территории оленьей фермы «Бархатные рога». Об этом сообщает ТАСС.
Россиянка погибла от упавшей на нее березы
Фото: Константин Михайлов / Russian Look / Global Look PressКонстантин Михайлов / Russian Look / Global Look Press
Как рассказал агентству глава пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых, российская семья с двумя детьми отдыхали на природе. При падении дерева женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. Ее дочь, предварительно, с переломом руки и иными травмами госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту инцидента Следственный отдел по по городу Сысерти СК России начал доследственную проверку. По предварительным данным, дерево упало из-за сильного порыва ветра. Точная причина смерти и тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда установит судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, прокуратура проверит ферму на предмет организации безопасного оказания услуг.
Пенсионер из Архангельской области решил подпилить верхушки берез у дома, но упал, застрял между деревьями и погиб. Труп пожилого россиянина был найден в садоводческом товариществе. Утром один из местных жителей увидел на соседнем участке человека, сжатого стволами берез у самой земли. Он не подавал признаков жизни, и очевидец вызвал спасателей. Следователи предположили, что пенсионер хотел отпилить верхушки берез, приставил к ним лестницу и полез вверх. В какой-то момент он либо поскользнулся, либо под ним подломилась опора.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,Свердловская Область,
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