Россиянка погибла от упавшей на нее березы

Пенсионер из Архангельской области решил подпилить верхушки берез у дома, но упал, застрял между деревьями и погиб
. Труп пожилого россиянина был найден в садоводческом товариществе. Утром один из местных жителей увидел на соседнем участке человека, сжатого стволами берез у самой земли. Он не подавал признаков жизни, и очевидец вызвал спасателей. Следователи предположили, что пенсионер хотел отпилить верхушки берез, приставил к ним лестницу и полез вверх. В какой-то момент он либо поскользнулся, либо под ним подломилась опора.