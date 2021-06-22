Самолет упал в Греции во время учебного полета

Одномоторный самолёт потерпел крушение в Греции . Об этом сообщает общественное телевидение ERT.

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Инцидент произошёл около 11 часов утра по местному времени 21 июня в муниципалитете Пиргос в регионе Илиа на северо-западе Пелопоннеса. По данным СМИ, самолёт вылетел из аэропорта Мессолонги, он выполнял учебный полёт.

По предварительным данным, на борту находились два человека — пилот и пассажир. Обнаружены их тела.

Сразу после крушения самолёт загорелся. При этом он упал во дворе жилого дома. Сообщается, что никто из жильцов не пострадал.