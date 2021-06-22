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Два человека погибли при крушении самолёта в Греции

News.ruиещё 6
40 минут назад
Одномоторный самолёт потерпел крушение в Греции. Об этом сообщает общественное телевидение ERT.
Самолет упал в Греции во время учебного полета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошёл около 11 часов утра по местному времени 21 июня в муниципалитете Пиргос в регионе Илиа на северо-западе Пелопоннеса. По данным СМИ, самолёт вылетел из аэропорта Мессолонги, он выполнял учебный полёт.
По предварительным данным, на борту находились два человека — пилот и пассажир. Обнаружены их тела.
Сразу после крушения самолёт загорелся. При этом он упал во дворе жилого дома. Сообщается, что никто из жильцов не пострадал.
Ранее стало известно, что три человека погибли при крушении самолёта во Франции.
Происшествия,Причина крушения,Греция,
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