Самолет упал в Греции во время учебного полета

Одномоторный самолёт потерпел крушение в Греции
. Об этом сообщает общественное телевидение ERT.
Инцидент произошёл около 11 часов утра по местному времени 21 июня в муниципалитете Пиргос в регионе Илиа на северо-западе Пелопоннеса. По данным СМИ, самолёт вылетел из аэропорта Мессолонги, он выполнял учебный полёт.
По предварительным данным, на борту находились два человека — пилот и пассажир. Обнаружены их тела.
Сразу после крушения самолёт загорелся. При этом он упал во дворе жилого дома. Сообщается, что никто из жильцов не пострадал.
Ранее стало известно, что три человека погибли при крушении самолёта во Франции.