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Красноярск затопило ливнем

Газета.Ru
44 минуты назад
Сильный дождь затопил улицы Красноярска, сообщает интернет-газета Newslab.ru.
Ливневая канализация перестала справляться с потоками воды в большей части районов города.
Сель сошел с горы на Брянской улице, в результате грязевой поток перегородил почти всю проезжую часть. Аналогичная ситуация произошла в районе Николаевского моста.
Кроме того, ливень размыл один из участков дамбы, соединяющий Белые Росы и островом Отдыха. Дома на улицах Сурикова, Мира, Парижской Коммуны, Урицкого, Дубровинского, в микрорайоне Песчанка, в Торгашино и на Кузнецовском плато оказались обесточены.
Также пострадало здание Театра оперы и балета, где с потолка начала бежать вода и залила все фойе.
Ранее сообщалось, что в Красноярске объявили режим угрозы ЧС из-за паводка. 1 июня в администрации города рассказали о том, что будет увеличен сброс воды на Красноярской ГЭС до 6 тыс. кубометров в секунду и это может серьезно осложнить паводковую обстановку в городе и его окрестностях.
Происшествия,Видео,Красноярская ГЭС,Красноярск,
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