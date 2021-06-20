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На Урале береза рухнула женщину с ребенком: мать погибла

Ювелина Бернст
15 минут назад
На оленьей ферме «Бархатные рога» на границе Свердловской и Челябинской областей на отдыхающих женщину с дочкой упала береза, сообщает E1.ru.
На Урале береза рухнула женщину с ребенком: мать погибла
Фото: ТАССТАСС
По словам очевидцев, женщина получила множественные переломы, ей пробило голову. Ребенок тоже получил переломы. Врачи приехали спустя примерно час.
В результате женщина скончалась, девочку госпитализировали, рассказал глава пресс-группы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам очевидцев, погибшей женщине на вид было около 35 лет, ее дочке — около пяти.
Сообщается, что женщина приехала с мужем, дочерью и сыном из Екатеринбурга. Мальчик с отцом во время произошедшего стояли дальше от березы и не пострадали.
По данным портала, березу сломало порывом ветра.
Накануне в МЧС предупреждали, что в регион придет ветер с порывами до 18–23 м/с.
Происшествия,Валерий Горелых,МЧС,МВД,
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