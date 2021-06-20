На Урале береза рухнула женщину с ребенком: мать погибла

По словам очевидцев, погибшей женщине на вид было около 35 лет, ее дочке — около пяти.

Сообщается, что женщина приехала с мужем, дочерью и сыном из Екатеринбурга. Мальчик с отцом во время произошедшего стояли дальше от березы и не пострадали.