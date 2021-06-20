В Ленобласти ухажер попытался похитить мужа своей возлюбленной

В Мурино под Санкт-Петербургом несколько человек пытались насильно затолкнуть в машину мужчину, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Очевидцы сняли происходящее на видео. Они не дали автомобилю уехать и вызвали полицию. Пытавшиеся увезти мужчину заявили прохожим, что он насильник.

По данным Telegram-канала, прибывшие на место сотрудники полиции увезли в отдел троих участников потасовки.

Выяснилось, что мужчина, которого пытались похитить, разводится с женой. У него произошел конфликт с ухажером жены.