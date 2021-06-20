В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Ленобласти ухажер попытался похитить мужа своей возлюбленной

Ювелина Бернст
29 минут назад
В Мурино под Санкт-Петербургом несколько человек пытались насильно затолкнуть в машину мужчину, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Очевидцы сняли происходящее на видео. Они не дали автомобилю уехать и вызвали полицию. Пытавшиеся увезти мужчину заявили прохожим, что он насильник.
По данным Telegram-канала, прибывшие на место сотрудники полиции увезли в отдел троих участников потасовки.
Выяснилось, что мужчина, которого пытались похитить, разводится с женой. У него произошел конфликт с ухажером жены.
Полицейским мужчина заявил, что не имеет претензий к своему "конкуренту", поэтому всех задержанных отпустили без протоколов, говорится в сообщении.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители