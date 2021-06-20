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Полицейский покончил с собой около посольства Туркмении в Москве

Майк Габриелян
22 минуты назад
В Москве полицейский покончил с собой на посту, охраняя посольство Туркмении. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Полицейский покончил с собой около посольства в Москве
Фото: ТАССТАСС
По предварительным данным, инцидент произошёл сегодня утром, в будке охраны в Филипповском переулке. Погиб старший лейтенант полиции Руслан К. Тело полицейского обнаружил в будке дежурный комендант.
Telegram-канал 112 сообщает, что рядом с трупом лежал табельный пистолет.
Следователи начали выяснять мотивы предполагаемого самоубийства.
Происшествия,Москва,Туркмения,
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