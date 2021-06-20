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В Ялте приостановили подачу воды

ТК «Звезда»
48 минут назад
Ялта вновь лишилась водоснабжения вследствие аварии на водопроводной очистной станции. Как отмечается, жителям города и туристам воду будут подавать в день по 2 часа в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.
«В связи с аварией на водопроводной очистной станции, которая обеспечивает водоснабжение городского округа Ялта, водоснабжение осуществляется по отдельным районам города по два часа в сутки», - сообщили в ведомстве.
Уточнялось, что подача воды в городе была приостановлена по причине ее мутности. В городе задействованы водовозки с питьевой водой.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что купание на пляжах Ялты будет запрещено до ликвидации последствий подтоплений. Будет проведена санитарная очистка пляжей. Также ожидаются результаты лабораторного контроля качества воды и грунта.
Напомним, что мощные ливни обрушились на полуостров в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке региона. На следующий день стихия добралась до Ялты.
Происшествия,Видео,Вадим Волченко,
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