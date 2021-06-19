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Авиация начала тушить пожар на складе пиротехники в Хамовниках

Говорит Москва
8 минут назад
Воду на горящее здание сбрасывают два вертолёта Ка-32А.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, за один раз можно сбросить до 5 тонн воды.
В свою очередь источник агентства в экстренных службах столицы рассказал, что номер сложности возгорания повышен со второго до третьего. При этом пожар не угрожает спорткомплексу «Лужники».
В городском главке МЧС уточнили, что в 17:36 поступило сообщение о пожаре в доме 2/4, строение 4 на Лужнецкой набережной. Площадь возгорания сейчас устанавливается.
Происшествия,Видео,МЧС,
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