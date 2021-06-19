В Люберцах морг закрыли на ремонт, забыв вывезти трупы

В подмосковных Люберцах
морг закрыли на ремонт, оставив тела в здании на жаре, передает
Telegram-канал Baza.
Это обнаружили местные жители. Они сняли происходящее в закрытом морге на камеру.
Люди вызвали на место сотрудников полиции, после чего работники морга забрали тела, пишет Telegram-канал.
По его данным, морг перестал функционировать в первых числах июня. Забытые там тела были найдены 7 июня.
Уточняется, что в холодильных шкафах были тела взрослых и детей, а также органы.
Полиция начала проверку, очевидцы произошедшего написали жалобы в Минздрав
Московской области, сообщает Telegram-канал.