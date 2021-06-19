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Завод «Мираторга» в Калининграде загорелся на площади 400 квадратных метров

runews24.ruиещё 5
34 минуты назад
В ГУ МЧС РФ по Калининградской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило на пульт в 11:58 по местному времени.
К месту ЧП выехали восемь пожарных расчетов, огонь ликвидируют 58 спасателей и 18 единиц техники.
Огонь вспыхнул, вероятно, в здании котельной и начал распространяться по цехам. Пострадавших нет, пламя до сих пор тушат.
Напомним, «Мираторг» - это агропромышленный комплекс, крупнейший инвестор в регионе. Предприятие специализируется на производстве говядины и переработке разных видов мяса.
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