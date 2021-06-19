К месту ЧП выехали восемь пожарных расчетов, огонь ликвидируют 58 спасателей и 18 единиц техники.

Огонь вспыхнул, вероятно, в здании котельной и начал распространяться по цехам. Пострадавших нет, пламя до сих пор тушат.