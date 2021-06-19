Устранение последствий подтоплений в Крыму показали на видео

Группировка МЧС России в круглосуточном режиме проводит работы по ликвидации последствий подтоплений в Крыму . Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

На кадрах видео специалисты проводят откачку воды, расчищают ливневую канализацию, а также помогают людям, оказавшимся в зоне подтопления.

По информации ведомства, на полуострове подтопленными остаются 56 домовладений с придомовыми территориями, из зоны подтопления эвакуированы 1773 человека, 183 из них размещены в 5 пунктах временного размещения.