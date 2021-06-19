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Устранение последствий подтоплений в Крыму показали на видео

Юрий Столбов
40 минут назад
Группировка МЧС России в круглосуточном режиме проводит работы по ликвидации последствий подтоплений в Крыму. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.
На кадрах видео специалисты проводят откачку воды, расчищают ливневую канализацию, а также помогают людям, оказавшимся в зоне подтопления.
По информации ведомства, на полуострове подтопленными остаются 56 домовладений с придомовыми территориями, из зоны подтопления эвакуированы 1773 человека, 183 из них размещены в 5 пунктах временного размещения.
Кроме того, сообщается, что к работе по ликвидации последствий подтопления участвуют специалисты Донского СЦ МЧС России, прибывшие в Крым накануне. Спасателями проведены работы по откачке воды с 43 домовладений и 58 придомовых территорий, осуществлена расчистка мест подтоплений и русел рек на площади 250 квадратных метров.
Происшествия,Видео,Республика Крым,
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