Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в Кузбассе

В Сети появилось видео с места крушения самолета в Кемеровской области , в результате которого погибли девять человек.

О деталях ЧП рассказал директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш передает РИА Новости.

По его словам, пилоты самолета Л-410 потеряли высоту на развороте. Они садились на неровную площадку и столкнулись с землей.

На борту были профессиональные спортсмены-парашютисты, а также новички.

Барабаш отметил, что летчики имели огромный опыт, у них был большой налет. Один из пилотов вот-вот должен был уйти на пенсию.