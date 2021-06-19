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Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в Кузбассе

Майк Габриелян
1 час назад
В Сети появилось видео с места крушения самолета в Кемеровской области, в результате которого погибли девять человек.
О деталях ЧП рассказал директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабаш, передает РИА Новости.
По его словам, пилоты самолета Л-410 потеряли высоту на развороте. Они садились на неровную площадку и столкнулись с землей.
На борту были профессиональные спортсмены-парашютисты, а также новички.
Барабаш отметил, что летчики имели огромный опыт, у них был большой налет. Один из пилотов вот-вот должен был уйти на пенсию.
Авиакатастрофа произошла сегодня утром. Самолет Л-410 упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. На борту находились 17 парашютистов (спортсмены из команд Кемеровской области и других регионов РФ) и два летчика. Погибли девять человек. Предварительной причиной ЧП в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре назвали отказ одного из двигателей. Из-за этой неисправности самолет столкнулся с деревьями, заходя на посадку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Происшествия,Видео,Андрей Барабаш,СКР,РИА Новости,Кемеровская Область,
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