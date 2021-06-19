Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в Кузбассе

Авиакатастрофа произошла сегодня утром. Самолет Л-410 упал после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. На борту находились 17 парашютистов (спортсмены из команд Кемеровской области и других регионов РФ) и два летчика. Погибли девять человек. Предварительной причиной ЧП в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре назвали отказ одного из двигателей. Из-за этой неисправности самолет столкнулся с деревьями, заходя на посадку. Следственный комитет
возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».