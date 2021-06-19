При крушении Л-410 пострадал кузбасский миллиардер, член совета директоров "Разреза Кузнецкий Южный" Тимур Франк, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По его данным, Франк находился в самолете, его госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает Telegram-канал. Все полеты Л-410 временно приостановлены.

Самолет Л-410 потерпел крушение у аэродрома "Танай" в районе села Журавлево Кемеровской области утром 19 июня. Трагедия произошла во время тренировочного полета с парашютистами. Причиной стал отказ двигателя.