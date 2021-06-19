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На борту разбившегося в Кузбассе самолета был российский миллиардер

Ювелина Бернст
39 минут назад
При крушении Л-410 пострадал кузбасский миллиардер, член совета директоров "Разреза Кузнецкий Южный" Тимур Франк, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По его данным, Франк находился в самолете, его госпитализировали.
Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает Telegram-канал. Все полеты Л-410 временно приостановлены.
Самолет Л-410 потерпел крушение у аэродрома "Танай" в районе села Журавлево Кемеровской области утром 19 июня. Трагедия произошла во время тренировочного полета с парашютистами. Причиной стал отказ двигателя.
В результате девять человек погибли. Всего на борту находились 17 парашютистов, экипаж самолета состоял из двух человек. Воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.
Происшествия,Видео,ДОСААФ,
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