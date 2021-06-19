Изнасиловали и убили: Под Новгородом найдена мертвой студентка из США

Пропавшая несколько дней назад под Нижним Новгородом американка найдена убитой

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Американская студентка Кэтрин Сироу, проходившая обучение в магистратуре Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, найдена убитой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета РФ

О пропаже 34-летней американки, изучающей адвокатское дело и проживающей в городе Бор, стало известно 15 июня. Тогда же правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – «убийство». В поисковой операции участвовали полицейские и добровольцы.

Было известно, что перед своим исчезновением она написала матери сообщение, что едет в машине с незнакомым ей мужчиной.

Это подтверждалось данными с дорожных камер видеонаблюдения, в объектив которых попала машина ее спутника. На них видно, что сначала мужчина едет в машине вместе с американкой, а чуть на более поздней записи он в авто один.

«Сегодня в результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено. Кроме этого, следователями СК при тесном взаимодействии с региональным ГУ МВД по подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области 1977 года рождения», - говорится в сообщении Следственного комитета.

Как выяснилось, подозреваемый сначала изнасиловал Кэтрин Сироу, а затем нанес ей три колото-резаных ранения. После этого он бросил тело жертвы в лесополосе.